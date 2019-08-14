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Погода в Украине: из-за дождей на западе ожидаются наводнения. Фото: Талант

Погода в Украине: из-за дождей на западе ожидаются наводнения

14 авг 2019, 11:24
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Наводнения в Украине ожидаются 14−16 августа. Интенсивные дожди и грозы на западе приведут к тому, что уровень воды в некоторых реках в этой части Украины заметно поднимется.

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На реках бассейнов Сяна и Днестра (Львовская и Ивано-Франковская области) 14−15 августа уровень воды поднимется до 1,2 м, а на реках Закарпатья — до 1 м. На реках бассейна Западного Буга (Львовская и Волынская области) 14−16 августа вода может подняться до 0,7 м. Об этом на своем сайте сегодня сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Дождливая погода во Львовской области может привести к выходу воды на пойму реки Вишня. В городе Владимир-Волынский Волынской области река Луга также может незначительно выйти из берегов.

По словам спасателей ГСЧС, ущерб от таких наводнений будет незначительным, но при сильных дождях возможно формирование локальных селевых потоков (водных потоков с большой концентрацией камней и обломков горных пород).

Источник: Ракурс


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