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Стихия на западе Украины: Гидрометцентр объявил метеопредупреждение, фото — Pixabay

Стихия на западе Украины: Гидрометцентр объявил о грозах и граде (КАРТА)

14 авг 2019, 08:47
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На Украину 14 августа надвигается опасный атмосферный фронт. Сегодня опасные погодные условия в связи с этим следует ожидать на западе страны. Здесь прогнозируют шквалистый ветер, ливни и грозы.

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Украинский Гидрометцентр сообщил, что днем ​​14 августа в западных областях сильные дожди и грозы. В отдельных районах прогнозируют град и шквалы 25−28 м/с. Наиболее сильно стихия проявит себя в Волынской, Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

В западных областях следует ожидать снижения дневной температуры до 20−25° (на 5−10°, если сравнивать с показателями начала недели).

Стихия на западе Украины: Гидрометцентр объявил метеопредупреждение, карта — Укргидрометцентр

Вечером 13 августа сильная гроза и ливень накрыли западные регионы и Киев.

Напомним, что синоптики в западных областях на 14 августа прогнозировали облачную с прояснениями погоду со значительными дождями, грозами, местами градом и шквалами 25−28 м/с. Температура ночью 13−18°, днем —- 25−30°, на Волыни, Ровенщине и Львовщине — 19−24°. На остальной территории переменная облачность, без осадков, лишь в северных и Винницкой областях местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 16−21°, на востоке страны — 12−17°, днем —​ 28−33°.

Источник: Ракурс


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