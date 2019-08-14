Стихія на заході України: Гідрометцентр оголосив метеопопередження, фото — Pixabay

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На Україну 14 серпня насувається небезпечний атмосферний фронт. Сьогодні найбільше небезпеки у зв’язку з цим слід очікувати на заході країни. Тут прогнозують шквалистий вітер, зливи та грози.

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Український Гідрометцентр повідомив, що вдень 14 серпня у західних областях значні дощі та грози. В окремих районах прогнозують град та шквали 25−28 м/с. Найвиразніше стихія проявить себе у Волинській, Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

У західних областях слід очікувати зниження денної температури до 20−25° (на 5−10°, якщо порівнювати із показниками початку тижня).

Увечері 13 серпня сильна гроза та злива накрили західні регіони та Київ.

Нагадаємо, що синоптики у західних областях на 14 серпня прогнозували хмарну з проясненнями погоду зі значними дощами, грозами, подекуди градом та шквалами 25−28 м/с. Температура вночі становитиме 13- 18°, вдень — 25−30°, на Волині, Рівненщині та Львівщині — 19−24°. На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних та Вінницькій областях місцями короткочасний дощ, гроза. Температура вночі становитиме 16−21°, на сході країни — 12−17°, вдень — 28−33°.