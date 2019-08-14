Медовый Спас: христиане Украины 14 августа празднуют Маковея, фото — ZіK

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Православные христиане Украины 14 августа празднуют Медовый Спас (Маковея). Этот праздник является еще так называемым первым Спасом. Второй, Яблочный, празднуют 19 августа, а Ореховый — 29 августа.

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С 14 по 28 августа начинается Успенский пост — в христианском календаре он находится между праздниками Преображения Господня и Успения Божией Матери.

Медовый Спас еще называют Маковеем. В этот день пекут блины с маком и медом. Маковеем этот день называют в честь памяти семи ветхозаветных мучеников Маккавеев, умерших в 166 году до н. е. В Украине название праздника творчески переосмыслили и связали его с маком, который как раз созревает к середине августа. Поэтому в церкви всегда святили маковые цветы, добавляя к букету тимьян, руту, васильки и мяту. В этот день девушки осыпали парней маком.

Именно 14 августа украинцы в древности начинали собирать мед с пасек, поскольку соты в ульях к этому времени обычно уже наполнены. С утра пчеловоды просматривали ульи, выбирали несколько из них, брали мед и несли его в сотах в церковь.

Люди шли в храмы, в которых осуществляли также освящение воды. Отсюда еще одно название праздника — Спас на воде. В этот день наши предки освящали колодцы, перед тем их хорошо вычистив.

Часть освященного меда обязательно отдавали беднякам, таким образом поздравляя с Медовым Спасом. Вечером люди собирались на праздник у реки. Пчеловоды угощали медом детей, которые в знак благодарности пели песни.

Такое внимание к меду со стороны украинцев объяснялась тем, что им лечили раны, острые и хронические болезни внутреннего происхождения, и просто усталость или истощение.