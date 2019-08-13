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Роман Безсмертный отстранен от работы в Трехсторонней контактной группе, фото: Liga.NET

Главные новости за 13 августа: Бессмертный оставляет ТКГ, НАБУ заведет дело на руководителя ГБР

13 авг 2019, 23:18
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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 596/2019 сегодня освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

Окружной административный суд Киева (ОАСК) перенес заседание по делу о приостановлении приказа Министерства обороны о переходе военных частей на новую систему продовольственного обеспечения с применением каталогов продуктов. Следующее заседание по этому делу состоится 4 сентября.

Суд разрешил допросить пятого президента Украины Петра Порошенко с применением детектора лжи (полиграфа), утверждают в ГБР.

В Киевской городской госадминистрации заявили о самой масштабной за годы независимости вспышке кори. За последние полгода эта болезнь «подкосила» в столице более 5 тыс. человек.

Нацбанк подал встречный иск против бывшего владельца «ПриватБанка» украинского олигарха Игоря Коломойского на 4 млрд грн. Северный апелляционный хозсуд уже принял решение о начале апелляционного производства по этой жалобе.

Источник: Ракурс


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Новости

Главные новости
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Главные новости за 13 августа: Бессмертный оставляет ТКГ, НАБУ заведет дело на руководителя ГБР

Главными новостями дня стали: увольнение Романа Бессмертного из ТКГ, суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении главы ГБР и перенос рассмотрения дела по приказу Минобороны о переходе ВСУ на новую систему питания

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