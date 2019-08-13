Главные новости за 13 августа: Бессмертный оставляет ТКГ, НАБУ заведет дело на руководителя ГБР

Роман Безсмертный отстранен от работы в Трехсторонней контактной группе, фото: Liga.NET

https://racurs.ua/n125515-glavnye-novosti-za-13-avgusta-bessmertnyy-ostavlyaet-tkg-nabu-zavedet-delo-na-rukovoditelya-gbr.html

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом № 596/2019 сегодня освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы.

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Соломенский райсуд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыть уголовное производство в отношении главы Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубы.

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