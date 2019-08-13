Минские переговоры: Зеленский отстранил Бессмертного от работы в Трехсторонней контактной группе

Роман Бессмертный, фото: bednota.com

https://racurs.ua/n125502-minskie-peregovory-zelenskiy-otstranil-bessmertnogo-ot-raboty-v-trehstoronney-kontaktnoy-gruppe.html

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Президент Владимир Зеленский освободил Романа Бессмертного от исполнения обязанностей представителя Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

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Об этом говорится в датированном сегодняшним днем указе президента № 596/2019, опубликованном пресс-службой главы государства.

Этот указ вносит изменения в президентский указ № 414/2019 от 19 июня 2019 года, который утверждал состав представительства Украины в ТКГ. Бессмертный в этот перечень был внесен указом № 504/2019 от 9 июля, который вносил частичные изменения в указ № 414/2019. В состав ТКГ Бессмертный был внесен вместо Александра Моцика.

До этого Бессмертный в 2015 году уже входил в состав ТКГ, однако в апреле 2016 года он заявил о своем выходе из переговорного процесса.

Недавно Бессмертный в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что после гибели четырех украинских военнослужащих возле Павлополя вследствие нарушения боевиками режима прекращения огня, Украина должна прекратить работу в минском процессе, пока не будет собран «нормандский формат».

Напомним, Бессмертный 18 июля сообщил общественности детали достигнутых в Минске договоренностей о прекращении огня на Донбассе.