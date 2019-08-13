Нацбанк судится с Коломойским: подан встречный иск на 4 млрд грн. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n125501-nacbank-suditsya-s-kolomoyskim-podan-vstrechnyy-isk-na-4-mlrd-grn.html

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Игорь Коломойский, украинский олигарх и экс-владелец национализированного «ПриватБанка», судится с Нацбанком Украины из-за кредита рефинансирования «Привата» на 4,3 млрд грн, по которому он выступает поручителем, утверждая, что НБУ не имел полномочий на заключение кредитного соглашения.

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В иске Коломойский просит суд признать недействительным его поручительство, аргументируя это тем, что при заключении соглашения отсутствовал кворум на заседании правления Нацбанка, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Единый реестр судебных решений.

В свою очередь Нацбанк подал встречный иск к Коломойскому. Северный апелляционный хозсуд уже принял решение о начале апелляционного производства по жалобе НБУ.

Как известно, «ПриватБанк», ранее принадлежавший Коломойскому, был национализирован в декабре 2016 года. Сейчас его экс-владельцы пытаются отменить национализацию через суд. Уже есть несколько судебных решений о признании национализации незаконной. А весной этого года столичный Печерский райсуд принял решение, которым позволил разорвать договор поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования, полученным до национализации.

Между тем, в «Привате» рассказали, как Коломойский с партнером вывели за границу 2 млрд долл. из банка.