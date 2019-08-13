СБУ задержала вымогателя в Житомире. Фото: СБУ

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Ракурс

В Житомире за вымогательство денег задержали председателя общественного совета при Житомирской областной государственной администрации.

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Так называемый активист требовал 30 тыс. долл. от представителей лесного хозяйства. Установлено, что злоумышленник организовал механизм вымогательства денег от лесоводов. За определенное вознаграждение обещал не принимать меры «общественного влияния» для блокирования их законной деятельности. Об этом 13 августа сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

Оказалось, что «активист» требовал 30 тыс. долл. от директора одного из районных гослесхозов. В случае неуплаты денег он угрожал обнародовать в интернете и в социальных сетях якобы компрометирующую в отношении директора информацию накануне визита президента Владимира Зеленского в Олевский район области.

Вымогателя задержали в одном из ресторанов Житомира после получения части денег — 5,5 тыс. долл. Ранее был задокументирован факт перечисления денег на карточный счет общественного активиста.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия в рамках начатого уголовного производства по ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне в Днепре сотрудники СБУ разоблачили жителя города, который, используя поддельные документы, выдавал себя за помощника начальника регионального управления спецслужбы или заместителя руководителя подразделения внутренней безопасности Национальной полиции. Злоумышленник требовал деньги от руководителей предприятий и учреждений.