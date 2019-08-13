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СБУ затримала вимагача в Житомирі. Фото: СБУ

Голову громадської ради при Житомирській ОДА затримали за вимагання 30 тис. дол. (ФОТО)

13 сер 2019, 15:34
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У Житомирі за вимагання грошей затримали голову громадської ради при Житомирській обласній державній адміністрації.

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Так званий активіст вимагав гроші від представників лісового господарства. Встановлено, що зловмисник організував механізм вимагання грошей від лісівників. За певну винагороду обіцяв не вживати заходи «громадського впливу» для блокування їх законної діяльності. Про це 13 серпня повідомив прес-центр Служби безпеки України.

Виявилося, що він вимагав 30 тис. дол. від директора одного із районних держлісгоспів. У випадку несплати грошей він погрожував оприлюднити в інтернеті та у соціальних мережах нібито компрометуючу щодо директора інформацію напередодні візиту президента Володимира Зеленського до Олевського району області.

Вимагача затримали в одному з ресторанів Житомира після отримання частини грошей — 5,5 тис. дол. Раніше було задокументовано факт перерахування грошей на картковий рахунок громадського активіста.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.

СБУ затримала вимагача в Житомирі. Фото: СБУ

СБУ затримала вимагача в Житомирі. Фото: СБУ

Нагадаємо, у червні в Дніпрі співробітники СБУ викрили мешканця міста, котрий, використовуючи підроблені документи, видавав себе за помічника начальника регіонального управління спецслужби або заступника керівника підрозділу внутрішньої безпеки Національної поліції. Зловмисник вимагав гроші від очільників підприємств та установ.

Джерело: Ракурс


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