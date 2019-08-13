Нацбанк судиться з Коломойським: подано зустрічний позов на 4 млрд грн. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/ua/n125501-nacbank-sudytsya-z-kolomoyskym-podano-zustrichnyy-pozov-na-4-mlrd-grn.html

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Ігор Коломойський, український олігарх та екс-власник націоналізованого «ПриватБанку», судиться з Нацбанком України через кредит рефінансування «Привату» на 4,3 млрд грн, за яким він виступає поручителем, стверджуючи, що НБУ не мав повноважень на укладення кредитної угоди.

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У позові Коломойський просить суд визнати недійсним його поручительство, аргументуючи це тим, що під час укладення угоди був відсутній кворум на засіданні правління Нацбанку, повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

У свою чергу Нацбанк подав зустрічний позов до Коломойського. Північний апеляційний госпсуд вже ухвалив рішення про початок апеляційного провадження за скаргою НБУ.

Як відомо, «ПриватБанк», який раніше належав Коломойському, був націоналізований у грудні 2016 року. Зараз його екс-власники намагаються скасувати націоналізацію через суд. Вже є кілька судових рішень про визнання націоналізації незаконною. А навесні цього року столичний Печерський райсуд ухвалив рішення, яким дозволив розірвати договір поручительства Коломойського за кредитами рефінансування, отриманими до націоналізації.

Між тим, у «Приваті» розповіли, як Коломойський із партнером вивели за кордон 2 млрд дол. із банку.