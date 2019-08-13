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Ракурс
Роман Безсмертний, фото: bednota.com

Мінські переговори: Зеленський відсторонив Безсмертного від роботи в Тристоронній контактній групі

13 сер 2019, 16:05
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Президент Володимир Зеленський увільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в робочій підгрупі з політичних питань Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в Мінську.

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Про це йдеться в датованому сьогоднішнім днем указі президента № 596/2019, котрий опублікований прес-службою глави держави.

Цей указ вносить зміни до президентського указу № 414/2019 від 19 червня 2019 року, котрий затверджував склад представництва України в ТКГ. Безсмертний до цього переліку був внесений указом № 504/2019 від 9 липня, який вносив часткові зміни до указу № 414/2019. У склад ТКГ Безсмертний був внесений замість Олександра Моцика.

До цього Безсмертний у 2015 році вже входив до складу ТКГ, однак у квітні 2016 року він заявив про свій вихід з переговорного процесу.

Нещодавно Безсмертний в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що після загибелі чотирьох українських військовослужбовців біля Павлополя внаслідок порушення бойовиками режиму припинення вогню, Україна повинна припинити роботу в мінському процесі, доки не буде зібраний «нормандський формат».

Нагадаємо, Безсмертний 18 липня повідомив громадськості деталі досягнутих у Мінську домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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Мінські переговори: Зеленський відсторонив Безсмертного від роботи в Тристоронній контактній групі

Президент указом № 596/2019 від 13 серпня увільнив Романа Безсмертного від виконання обов’язків представника України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах у Мінську

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