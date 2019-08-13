Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
«Динамо» не смогло одолеть «Брюгге», фото: FC Dynamo Kyiv

Новости футбола: «Динамо» не смогло одолеть «Брюгге» и вылетело из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

13 авг 2019, 22:56
999

Счетом 3:3 завершился сегодняшний футбольный матч между киевским «Динамо» и бельгийским «Брюгге».

Loading...

Повторный поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА за выход в плей-офф по сумме двух матчей начался сегодня в 20.30 на киевском стадионе «Олимпийский».

Первый матч, который состоялся в Брюгге, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Поэтому «Динамо» нужно было обязательно побеждать в этой встрече, желательно, забив на два мяча больше соперника.

Первыми ворота соперника сегодня поразили киевляне — уже на пятой минуте матча в ворота бельгийцев попал Виталий Буяльский после паса Виталия Миколенко.

На 38-й минуте матча ворота киевлян поразил Симоне Дели, воспользовавшись навесом с углового. Следующий гол киевляне забили на 50-й минуте — Владимир Шепелев был первый на добивании после попадания Беньямина Вербича в стойку.

На 88-й минуте «Брюгге» сравняло счет после удара Руда Вормера.

На третьей добавленной минуте второго тайма «Динамо» вышло вперед после того, как мяч от защитника «Брюгге» Брендона Мехеле после удара киевлянина Франа Соли залетел в ворота бельгийской команды, однако уже на шестой добавленной минуте Лоис Опенда сравнял счет.

В результате по суммам двух встреч «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов. Киевская команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, в начале июля стало известно, что количество клубов в элитной лиге украинского футбола (Премьер-Лиге) достигнет довоенного уровня в 2021 году.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Главные новости за 13 августа: Бессмертный оставляет ТКГ, НАБУ заведет дело на руководителя ГБР

Главными новостями дня стали: увольнение Романа Бессмертного из ТКГ, суд обязал НАБУ открыть уголовное производство в отношении главы ГБР и перенос рассмотрения дела по приказу Минобороны о переходе ВСУ на новую систему питания

Новости Украины
23:18   13 авг

Новости футбола: «Динамо» не смогло одолеть «Брюгге» и вылетело из Лиги чемпионов (ВИДЕО)

Киевское «Динамо» не смогло победить бельгийский «Брюгге» в сегодняшнем матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА за выход в плей-офф. Матч завершился со счетом 3:3

Новости Украины
22:56   13 авг

На Донетчине суд отпустил домой подозреваемых в терроризме, которые убивали «киборгов» в аэропорту Донецка (ВИДЕО)

Суд Мариуполя изменил меру пресечения двум лицам, подозреваемым в терроризме. Злоумышленников, которые воевали против ВСУ на стороне самопровозглашенной ДНР, отпустили под домашний арест

Правовые новости
15:05   13 авг
Новости партнеров
Загрузка...