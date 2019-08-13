«Динамо» не смогло одолеть «Брюгге», фото: FC Dynamo Kyiv

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Ракурс

Счетом 3:3 завершился сегодняшний футбольный матч между киевским «Динамо» и бельгийским «Брюгге».

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Повторный поединок третьего отборочного раунда Лиги чемпионов УЕФА за выход в плей-офф по сумме двух матчей начался сегодня в 20.30 на киевском стадионе «Олимпийский».

Первый матч, который состоялся в Брюгге, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Поэтому «Динамо» нужно было обязательно побеждать в этой встрече, желательно, забив на два мяча больше соперника.

Первыми ворота соперника сегодня поразили киевляне — уже на пятой минуте матча в ворота бельгийцев попал Виталий Буяльский после паса Виталия Миколенко.

На 38-й минуте матча ворота киевлян поразил Симоне Дели, воспользовавшись навесом с углового. Следующий гол киевляне забили на 50-й минуте — Владимир Шепелев был первый на добивании после попадания Беньямина Вербича в стойку.

На 88-й минуте «Брюгге» сравняло счет после удара Руда Вормера.

На третьей добавленной минуте второго тайма «Динамо» вышло вперед после того, как мяч от защитника «Брюгге» Брендона Мехеле после удара киевлянина Франа Соли залетел в ворота бельгийской команды, однако уже на шестой добавленной минуте Лоис Опенда сравнял счет.

В результате по суммам двух встреч «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов. Киевская команда сыграет в групповом этапе Лиги Европы.

Напомним, в начале июля стало известно, что количество клубов в элитной лиге украинского футбола (Премьер-Лиге) достигнет довоенного уровня в 2021 году.