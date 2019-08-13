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«Динамо» не змогло здолати «Брюгге», фото: FC Dynamo Kyiv

Новини футболу: «Динамо» не змогло здолати «Брюгге» й вилетіло з Ліги чемпіонів (ВІДЕО)

13 сер 2019, 22:56
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Рахунком 3:3 завершився сьогоднішній футбольний матч між київським «Динамо» та бельгійським «Брюгге».

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Повторний поєдинок третього відбіркового раунду Ліги чемпіонів УЄФА за вихід у плей-офф за сумою двох матчів розпочався сьогодні о 20.30 на київському стадіоні «Олімпійський».

Перший матч, котрий відбувся в Брюгге, завершився з рахунком 1:0 на користь господарів. Тож «Динамо» потрібно було обов’язково перемагати в цій зустрічі, бажано, забивши на два м’ячі більше суперника.

Першими ворота суперника сьогодні вразили кияни — вже на п’ятій хвилині матчу у ворота бельгійців поцілив Віталій Буяльський після пасу Віталія Миколенка.

На 38-й хвилині матчу ворота киян вразив Сімоне Делі, скориставшись навісом з кутового. Наступний гол кияни забили на 50-й хвилині — Володимир Шепелєв був перший на добиванні після влучення Беньяміна Вербича в стійку.

На 88-й хвилині «Брюгге» зрівняло рахунок після удару Руда Вормера.

На третій доданій хвилині другого тайму «Динамо» вийшло вперед після того, як м’яч від захисника «Брюгге» Брендона Мехеле після удару киянина Франа Солі залетів у ворота бельгійської команди, однак вже на шостій доданій хвилині Лоїс Опенда зрівняв рахунок.

В результаті, за сумами двох зустрічей «Динамо» вилетіло з Ліги чемпіонів. Київська команда зіграє в груповому етапі Ліги Європи.

Нагадаємо, на початку липня стало відомо, що кількість клубів в елітній лізі українського футболу (Прем'єр-лізі) досягне довоєнного рівня в 2021 році.

Джерело: Ракурс


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