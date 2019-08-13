Учені назвали інгредієнти довголіття, фото: Unilever Food Solutions

https://racurs.ua/ua/n125513-yabluka-ta-chay-zahyschaut-vid-raku-y-sercevyh-zahvoruvan-ucheni.html

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Згідно з новими дослідженнями австралійських учених, споживання таких багатих флавоноїдами продуктів, як яблука і чай, захищає від раку і серцевих захворювань, особливо курців і любителів міцних напоїв.

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Такого висновку дійшли дослідники з Університету Едіт Кован (Перта), проаналізувавши дані Датської групи з питань харчування, раку і здоров’я, яка оцінила раціон харчування понад 53 тис. данців за 23-річний період, повідомляє видання EurekAlert.

Вони виявили, що люди, які зазвичай споживають продукти харчування з високим або середнім вмістом флавоноїдів — сполук, що містяться в рослинних продуктах і напоях, — з меншою ймовірністю помирають від раку або серцевих захворювань.

Захисний ефект виявився найбільш сильним для тих, хто схильний до високого ризику хронічних захворювань у зв’язку з курінням сигарет чи щоденним споживанням алкогольних напоїв.

Однак учені наголошують, що вживання флавоноїдів не усуває весь підвищений ризик смерті, викликаний палінням і вживанням алкоголю.

Безумовно, краще, що можна зробити для вашого здоров’я — кинути курити і скоротити вживання алкоголю, — наголошують дослідники.

Ми знаємо, що такі зміни способу життя можуть бути дуже складними, тому заохочення споживання флавоноїдів може стати новим способом зниження підвищеного ризику, а також спонукати людей кинути палити і скоротити споживання алкоголю, — зазначають учені.

Учасники дослідження, котрі щодня споживали близько 500 мг флавоноїдів, мали найменший ризик захворювання на рак або серцево-судинні захворювання.

Важливо вживати різні флавоноїдні сполуки, що містяться в різних рослинних продуктах харчування і напоях. Цього легко досягти за допомогою дієти: одна чашка чаю, одне яблуко, один помаранч, 100 г чорниці і 100 г брокколі забезпечить широкий асортимент флавоноїдних сполук і понад 500 мг флавоноїдів, — зазначають дослідники.

Водночас учені наголошують, що хоча було встановлено зв’язок між споживанням флавоноїдів і більш низьким ризиком смерті, точний характер захисного ефекту неясний, але, скоріше за все, він буде багатогранним.

Споживання алкоголю і куріння посилюють запалення і пошкодження кровоносних судин, що може підвищити ризик розвитку цілого ряду захворювань, — зазначають дослідники. — Флавоноїди мають протизапальну дію і покращують роботу кровоносних судин, що може пояснити, чому вони пов’язані з більш низьким ризиком смерті від хвороб серця і раку.

Нагадаємо, нещодавно вчені встановили безпечну для здоров’я температуру чаю.