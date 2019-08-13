Ученые назвали ингредиенты долголетия, фото: Unilever Food Solutions

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Согласно новым исследованиям австралийских ученых, потребление таких богатых флавоноидами продуктов, как яблоки и чай, защищает от рака и сердечных заболеваний, особенно курильщиков и любителей крепких напитков.

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К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Кован (Перта), проанализировав данные Датской группы по вопросам питания, рака и здоровья, которая оценила рацион питания более 53 тыс. датчан за 23-летний период, сообщает издание EurekAlert.

Они обнаружили, что люди, которые обычно потребляют продукты питания с высоким или средним содержанием флавоноидов — соединений, содержащихся в растительных продуктах и напитках — с меньшей вероятностью умирают от рака или сердечных заболеваний.

Защитный эффект оказался самым сильным для тех, кто подвержен высокому риску хронических заболеваний в связи с курением сигарет или ежедневным потреблением алкогольных напитков.

Однако ученые отмечают, что употребление флавоноидов не устраняет весь повышенный риск смерти, вызванный курением и употреблением алкоголя.

Безусловно, лучшее, что можно сделать для вашего здоровья — бросить курить и сократить употребление алкоголя, — отмечают исследователи.

Мы знаем, что такие изменения образа жизни могут быть очень сложными, поэтому поощрение потребления флавоноидов может стать новым способом снижения повышенного риска, а также побудить людей бросить курить и сократить потребление алкоголя, — отмечают ученые.

Участники исследования, которые ежедневно потребляли около 500 мг флавоноидов, имели наименьший риск заболевания раком или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Важно употреблять различные флавоноидные соединения, содержащиеся в различных растительных продуктах питания и напитках. Этого легко достичь с помощью диеты: одна чашка чая, одно яблоко, один апельсин, 100 г черники и 100 г брокколи обеспечит широкий ассортимент флавоноидных соединений и 500 мг флавоноидов, — отмечают исследователи.

В то же время ученые отмечают, что хотя была установлена связь между потреблением флавоноидов и более низким риском смерти, точный характер защитного эффекта неясен, но, скорее всего, он будет многогранным.

Потребление алкоголя и курение усиливают воспаления и повреждения кровеносных сосудов, что может повысить риск развития целого ряда заболеваний, — отмечают исследователи. — Флавоноиды обладают противовоспалительным действием и улучшают работу кровеносных сосудов, что может объяснить, почему они связаны с более низким риском смерти от болезней сердца и рака.

Напомним, недавно ученые установили безопасную для здоровья температуру чая.