Засідання суду у цій справі відбудеться 4 вересня, фото: «112 Україна»

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Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) переніс засідання у справі щодо призупинення наказу Міністерства оборони № 90 від 4 березня цього року про перехід військових частин на нову систему продовольчого забезпечення із застосуванням каталогів продуктів.

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Наступне засідання у цій справі відбудеться 4 вересня, повідомляє агентство «Укрінформ».

Відповідне рішення ухвалила суддя Альона Мазур.

Зазначається, що перенесення засідання вона мотивувала тим, що позивачеві — ФОП Богдан Алла — потрібно ознайомитись з матеріалами, долученими до справи Міністерством оборони України.

За підсумками судового засідання представник Юридичного департаменту Міноборони Вадим Гордієнко зазначив, що позивач брав участь у тендерних процедурах Міноборони, однак йому було відмовлено у зв’язку з невідповідністю документів зазначеним вимогам замовника.

Ні Антимонопольний комітет України, ні господарські суди не підтвердили правоту позиції позивача щодо належного та повного оформлення документів, — наголосив чиновник.

На думку позивача, процедура підписання наказу Міноборони № 90 була здійснена неналежно. Зокрема, ФОП Богдан Алла з Луцька вважає, що наказ № 90 має ознаки регуляторного характеру.

Гордієнко наголосив, що Міноборони долучило до справи відповідь Державної регуляторної служби, яка фактично підтверджує, що процедура підписання наказу не була порушена і погоджувати текст документа з регуляторною службою не було потреби, на чому наполягає позивач.

Він також зауважив, що вже понад 70 військових частин переведені на нову систему харчування і раніше аналогічні накази Міноборони не оскаржувалися в судах. Переведення ще понад 200 військових частин затримується через цей судовий спір.

Нагадаємо, волонтер Юрій Бірюков нещодавно розповів, які наслідки матиме для ЗСУ рішення ОАСК про призупинення переходу військових частин на нову систему продовольчого забезпечення. Зокрема, він зазначив, що вже фактично неможливо в цьому році перевести нові військові частини на покращену систему харчування.