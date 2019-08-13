СБУ викрила факт вербування українського військовослужбовця російськими спецслужбами через соцмережі, фото: PxHere

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Російські спецслужби та підконтрольні їм так звані МГБ бойовиків використовують нібито жіночі акаунти в соцмережах для встановлення контактів з українськими військовослужбовцями з метою їх подальшого вербування.

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Зокрема, викрито один такий випадок стосовно керівника підрозділу Збройних сил (ЗСУ), котрий проходить службу в районі проведення операції Об'єднаних сил (ООС), повідомляє прес-центр Служби безпеки України (СБУ).

Зазначається, що особа, котра управляла цим акаунтом, в процесі нібито розвитку особистих відносин дізналася про приналежність військовослужбовця до ЗСУ й намагалася отримати від нього інформацію військового та суспільно-політичного характеру.

За словами військовослужбовця, під час листування особа, котра намагалася його завербувати, стверджувала, що проживає в Москві й має багато друзів як в правоохоронних органах РФ, так і в ФСБ, й запропонувала виступити посередником між ним та її другом — співробітником ФСБ, котрий зацікавлений в отриманні інформації з обмеженим доступом та грифом секретності.

Особливо просила надавати інформацію наступного характеру: щодо озброєння, зосередження сил, техніки, особистого складу, переміщення, які відбуваються в зоні ООС з боку військових частин, які тут знаходяться, — зазначив військовослужбовець.

Також обіцялося, що в разі надання російським спецслужбам важливих відомостей, військовослужбовцю буде забезпечено виїзд до Росії з можливістю отримання там житла.

Після отримання такої «пропозиції» офіцер ЗСУ звернувся до військової контррозвідки й повідомив про спробу свого вербування.

В СБУ закликають військовослужбовців в аналогічних ситуаціях негайно звертатися до української спецслужби. Наголошується, що особа, котра отримала злочинне завдання від іноземної спецслужби та не вчинила жодних дій на його виконання й добровільно повідомила про цей факт українським державним органам, звільняється від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, СБУ викрила мешканця Львівщини, котрий виконував розвідувальні завдання спецслужб Російської Федерації.