СБУ разоблачила факт вербовки украинского военнослужащего российскими спецслужбами через соцсети, фото: PxHere

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Российские спецслужбы и подконтрольные им так называемые МГБ боевиков используют якобы женские аккаунты в соцсетях для установления контактов с украинскими военнослужащими с целью их дальнейшей вербовки.

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В частности, раскрыто один такой случай в отношении руководителя подразделения Вооруженных сил (ВСУ), который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил (ООС), сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что лицо, управлявшее этим аккаунтом, в процессе якобы развития личных отношений узнало о принадлежности военнослужащего к ВСУ и пыталось получить от него информацию военного и общественно-политического характера.

По словам военнослужащего, во время переписки лицо, которое пыталось его завербовать, утверждало, что проживает в Москве и имеет много друзей как в правоохранительных органах РФ, так и в ФСБ, и предложило выступить посредником между ним и его другом — сотрудником ФСБ, который заинтересован в получении информации с ограниченным доступом и грифом секретности.

Особенно просила предоставлять информацию следующего характера: по вооружению, сосредоточение сил, техники, личного состава, перемещениях, происходящих в зоне ООС со стороны военных частей, которые здесь находятся, — отметил военнослужащий.

Также обещалось, что в случае предоставления российским спецслужбам важных сведений, военнослужащему будет обеспечен выезд в Россию с возможностью получения там жилья.

После получения такого «предложения» офицер ВСУ обратился к военной контрразведке и сообщил о попытке своей вербовки.

В СБУ призывают военнослужащих в аналогичных ситуациях немедленно обращаться к украинской спецслужбе. Подчеркивается, что лицо, получившее преступное задание от иностранной спецслужбы, не сделавшее никаких действий по его выполнению и добровольно сообщившее об этом факте украинским государственным органам, освобождается от уголовной ответственности.

Напомним, СБУ разоблачила жителя Львовщины, который выполнял разведывательные задания спецслужб Российской Федерации.