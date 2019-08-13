Задержание пророссийского агента. Фото: 112 Украина

https://racurs.ua/n125492-na-lvovschine-zaderjali-agenta-rossiyskoy-specslujby.html

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Служба безопасности Украины разоблачила на Львовщине местного жителя, который выполнял разведывательные задачи спецслужб Российской Федерации.

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Российские агенты завербовали военного пенсионера и руководителя одной из общественных организаций в 2014 году. Он выполнял разнообразные задания московских кураторов: собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях украинской армии, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе государства. Об этом 13 августа сообщил пресс-центр СБУ.

Злоумышленника задержали после того, как задокументировали передачу определенной информации российскому разведчику, который работал под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове. Агенту страны-агрессора сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все материалы дела направлены в суд. МИД Украины объявил российского дипломата-шпиона «персоной нон-грата».

Напомним, оперативники контрразведки СБУ задержали жителя Запорожья, который оказался агентом российской военной разведки. Работника одного из предприятий «Укроборонпрома» российские спецслужбы завербовали в 2014 году.