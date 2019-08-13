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Ракурс
Затримання проросійського агента. Фото: 112 Україна

На Львівщині затримали агента російської спецслужби

13 сер 2019, 13:25
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Служба безпеки України викрила на Львівщині місцевого мешканця, який виконував розвідувальні завдання спецслужб Російської Федерації.

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Російські агенти завербували військового пенсіонера й керівника однієї з громадських організацій у 2014 році. Він виконував різноманітні завдання московських кураторів: збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи української армії, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави. Про це 13 серпня повідомив прес-центр СБУ.

Зловмисника затримали після того, як задокументували передачу певної інформації російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові. Агенту країни-агресора повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Наразі всі матеріали справи скеровані до суду. МЗС України оголосила російського дипломата-шпигуна «персоною нон-грата».

Нагадаємо, оперативники контррозвідки СБУ затримали мешканця Запоріжжя, який виявився агентом російської воєнної розвідки. Працівника одного з підприємств «Укроборонпрому» російські спецслужби завербували в 2014 році.

Джерело: Ракурс


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