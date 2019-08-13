Символічна пожежа: в Росії горить теплохід «Свята Русь». Фото: МНС РФ

https://racurs.ua/ua/n125491-symvolichna-pojeja-v-rosiyi-goryt-teplohid-svyata-rus-video.html

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Пожежа в Росії спалахнула на трьохпалубному пасажирському теплоході «Свята Русь».

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Палаюче судно стоїть у Сибірському затоні поблизу міста Бор у Нижньогородській області, повідомив прес-центр облуправління МНС РФ.

Займання на теплоході сталося близько 11.40. Вогонь охопив 50 кв. м площі «Святої Русі».

Останнім часом судно не експлуатувалося, тому людей на борту не було і таким чином вдалося уникнути можливих жертв.

Теплохід «Свята Русь» побудували у 1955 році й спочатку назвали його «Батьківщина». Він був розрахований на подорож 216 осіб, у тому числі в каютах «люкс» і «напівлюкс». У 2006 році його модернізували і перейменували. Наприкінці 2018 року судно планували утилізувати.