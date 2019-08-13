Зеленський спростив надання громадянства росіянам. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n125490-zelenskyy-sprostyv-nadannya-ukrayinskogo-gromadyanstva-rosiyanam-yaki-zaznaly-politychnyh.html

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Володимир Зеленський, президент України, 13 серпня підписав указ про спрощений порядок отримання українського громадянства росіянами, які в РФ зазнали переслідувань за політичними переконаннями.

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Документ передбачає внесення змін до порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства. Про це йдеться в указі № 594/2019, який опублікований на веб-сторінці глави держави.

Зміни в указі передбачають, що політичні біженці з Росії для отримання громадянства України повинні будуть надати декларацію про відмову від російського громадянства і документ, що підтверджує переслідування через політичні переконання. Для цього громадянам РФ потрібно мати довідку Міністерства закордонних справ України, посольства або консульської установи України.

Крім того, документ дозволяє отримати українське громадянство в спрощеному режимі особам, які брали участь в АТО та операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Зеленський доручив уряду розробити та внести на розгляд Верховної Ради проект закону, спрямований на спрощення отримання громадянства для переслідуваних з політичних мотивів росіян, а також законопроект «Про порядок надання притулку».

Нагадаємо, в квітні 2019 року президент Російської Федерації Володимир Путін дозволив видавати російські паспорти українцям із окупованих територій Донбасу.