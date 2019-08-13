Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n125490-zelenskiy-uprostil-predostavlenie-ukrainskogo-grajdanstva-rossiyanam-podvergshimsya.html

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Владимир Зеленский, президент Украины, 13 августа подписал указ о упрощенном порядке получения украинского гражданства россиянами, которые в РФ подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

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Документ предусматривает внесение изменений в порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства. Об этом говорится в указе № 594/2019, который опубликован на веб-странице главы государства.

Изменения в указе предусматривают, что политические беженцы из России для получения гражданства Украины должны будут предоставить декларацию об отказе от российского гражданства и документ, подтверждающий преследование за политические убеждения. Для этого гражданам РФ нужно иметь справку Министерства иностранных дел Украины, посольства или консульского учреждения Украины.

Кроме того, документ позволяет получить украинское гражданство в упрощенном режиме лицам, которые принимали участие в АТО и операции Объединенных сил на Донбассе.

Зеленский поручил правительству разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение получения гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян, а также законопроект «О порядке предоставления убежища».

Напомним, в апреле 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта украинцам с оккупированных территорий Донбасса.