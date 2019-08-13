Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Зеленский упростил предоставление гражданства россиянам. Фото: president.gov.ua

Зеленский упростил предоставление украинского гражданства россиянам, подвергшимся политическому преследованию в России

13 авг 2019, 12:53
999

Владимир Зеленский, президент Украины, 13 августа подписал указ о упрощенном порядке получения украинского гражданства россиянами, которые в РФ подверглись преследованиям по политическим убеждениям.

Loading...

Документ предусматривает внесение изменений в порядок производства по заявлениям и представлениям по вопросам гражданства. Об этом говорится в указе № 594/2019, который опубликован на веб-странице главы государства.

Изменения в указе предусматривают, что политические беженцы из России для получения гражданства Украины должны будут предоставить декларацию об отказе от российского гражданства и документ, подтверждающий преследование за политические убеждения. Для этого гражданам РФ нужно иметь справку Министерства иностранных дел Украины, посольства или консульского учреждения Украины.

Кроме того, документ позволяет получить украинское гражданство в упрощенном режиме лицам, которые принимали участие в АТО и операции Объединенных сил на Донбассе.

Зеленский поручил правительству разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение получения гражданства для преследуемых по политическим мотивам россиян, а также законопроект «О порядке предоставления убежища».

Напомним, в апреле 2019 года президент Российской Федерации Владимир Путин разрешил выдавать российские паспорта украинцам с оккупированных территорий Донбасса.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Представитель Зеленского: Россия не может претендовать на днепровскую воду (ВИДЕО)

Представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич сообщил, что претензии Российской Федерации на поставку воды из Днепра в оккупированный Крым не имеют правовых оснований

Новости Украины
13:51

На Львовщине задержали агента российской спецслужбы

Оперативники контрразведки СБУ разоблачили во Львовской области местного жителя, который работал на спецслужбу Российской Федерации и передавал представителям страны-агрессора разнообразную информацию

Правовые новости
13:25
Новости партнеров
Загрузка...