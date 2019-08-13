В Ровенской области подростки попали в больницу, взорвав петарду в канализации. Фото: Obzor.io

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Ракурс

Взрыв петарды в канализационном люке привел к ранению трех подростков в Ровенской области. Чрезвычайное происшествие случилось накануне, 12 августа.

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Как сообщает пресс-служба полиции в Ровенской области, 15-летний ученик местной школы бросил петарду в вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, который вел к подземным газовым коммуникациям. В результате произошел взрыв и трое участников таких «игр», в том числе и 9-летний ребенок, получили термические ожоги тела.

Подростков 14 и 15 лет доставили в больницу в Ровно, а самого младшего потерпевшего госпитализировали с ожогами стоп в местное медучреждение. Их жизням ничего не угрожает.

Работники местного газового участка сообщили, что взрыв произошел из-за природного скопления газовоздушной смеси в окружающей среде. Утечек газа они не обнаружили.

Согласно ч. 2 ст. 22 УК Украины, лица, совершившие преступления в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности за указанный вид преступления, который относится к категории тяжких. Таким образом двум из трех несовершеннолетних нарушителей грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.