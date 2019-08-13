Секретарь СНБО Александр Данилюк. Фото: Лига.НЕТ

https://racurs.ua/n125488-daniluk-obyasnil-pochemu-schitaet-medvedchuka-deputata-ugrozoy-dlya-nacbezopasnosti-ukrainy.html

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Александр Данилюк, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что лидер Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук в парламенте — это угроза.

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Глава СНБО утверждает, что Медведчук четко выполняет указания из Москвы и использовать мандат депутата Верховной Рады, чтобы распространять свои пророссийские взгляды. Об этом Данильчук заявил 13 августа в интервью «ВВС Україна».

Понятно, что Медведчук имеет четкую прокремлевскую ориентацию, и да, он будет иметь возможность использовать площадку парламента для того, чтобы не просто там сидеть. Есть ли это угроза? Да, это угроза, — заявил он.

Секретарь подчеркнул, что властям придется работать с политсилой Медведчука в парламенте, поскольку за «Оппозиционную платформу — За жизнь» проголосовали избиратели.

Данилюк также заявил, что национализация «ПриватБанка» была правильным решением и заверил, что в последние годы не общался с олигархом Игорем Коломойским. Глава СНБО уверен «что «решение по «ПриватБанку» будут принимать суды, все зависит от судебной системы». Он добавил, что уходить со своей должности не собирается, но готов будет это сделать, если на это будет воля президента Владимира Зеленского.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский в интервью РБК высказался в отношении лидеров политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и Юрия Бойко. Коломойский заявил, что считает этих политиков коллаборационистами и предателями и то, что они должны сидеть в тюрьме.