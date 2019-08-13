Секретар РНБО Олександр Данилюк. Фото: Ліга.НЕТ

https://racurs.ua/ua/n125488-danyluk-poyasnyv-chomu-vvajaie-medvedchuka-deputata-zagrozou-nacbezpeci-ukrayiny.html

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Олександр Данилюк, секретар Ради національної безпеки та оборони України, заявив, що лідер «Опозиційної платформи — За життя» Віктор Медведчук у парламенті — це загроза.

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Очільник РНБО стверджує, що Медведчук чітко виконує вказівки із Москви і використовуватиме мандат депутата Верховної Ради, щоб поширювати свої проросійські погляди. Про це Данильчук заявив 13 серпня в інтерв’ю «ВВС Україна».

Зрозуміло, що Медведчук має чітку прокремлівську орієнтацію, і так, він буде мати можливість використовувати майданчик парламенту для того, щоб не просто там сидіти. Чи є це загроза? Так, це загроза, — заявив він.

Секретар наголосив, що владі доведеться працювати з політсилою Медведчука в парламенті, оскільки за «Опозиційну платформу — За життя» проголосували виборці.

Данилюк також заявив, що націоналізація «ПриватБанку» була правильним рішенням й запевнив, що в останні роки не спілкувався з олігархом Ігорем Коломойським. Очільник РНБО впевнений, що «рішення щодо „ПриватБанку“ будуть приймати суди, все залежить від судової системи». Він додав, що іти зі своєї посади не збирається, але готовий буде це зробити, якщо на це буде воля президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський в інтерв’ю РБК висловився щодо лідерів політичної партії «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука та Юрія Бойка. Коломойський заявив, що вважає цих політиків колаборантами та зрадниками й те, що вони повинні сидіти в тюрмі.