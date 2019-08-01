Порошенко: Коломойський почав мене атакувати після призначення Гонтаревої. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n125027-poroshenko-kolomoyskyy-pochav-mene-atakuvaty-pislya-pryznachennya-gontarevoyi.html

Ракурс

Колишній президент України Петро Порошенко заявив, що за призначення екс-голови Національного банку України (НБУ) Валерії Гонтаревої його атакував по телебаченню олігарх Ігор Коломойський.

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Призначення Гонтаревої Порошенко назвав дуже вдалим, однак зазначив, що суспільству воно не сподобалось. Про це він розповів у інтерв’ю «Українській правді».

Порошенко заявив, що саме Гонтарева змогла відновити функціонування фінансово-банківської системи, а перерахування відмінності між доходами та видатками НБУ до держбюджету значно зросли.

За словами Порошенка, взаємодія Гонтаревої та Наталки Яресько (екс-міністр фінансів) врятувала Україну. Також політик заявив, що, у свою чергу, зробив для цього максимум можливого.

Порошенко зазначив, що за його президентства перед державою стояли значно складніші виклики, ніж постають зараз.

Зазначимо, що це друга частина інтерв’ю Порошенка. Після першої частини прем'єр-міністр Володимир Гройсман та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков жорстко розкритикували політика та звинуватили у брехні.

Як раніше повідомляв «Ракурс», адвокат Порошенка прокоментував 11 кримінальних проваджень проти політика, про які заявив голова Державного бюро розслідувань Роман Труба.