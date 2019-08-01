У Зеленського планують змінити критерії визначення одержувачів субсидій. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/ua/n125026-u-zelenskogo-planuut-zminyty-kryteriyi-vyznachennya-oderjuvachiv-subsydiy.html

Ракурс

Представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус повідомив про намір збільшити кількість одержувачів субсидій в Україні. Для цього необхідно змінити критерії визначення субсидіантів.

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Як пояснив Герус, минулого року субсидії в Україні отримували близько 7 млн осіб. Після зміни критеріїв визначення субсидіантів у минулому році їх кількість зменшилася до 3,6 млн громадян. Щоб держава допомагала тим українцям, хто потребує субсидій, необхідно уточнити і змінити критерії вибору тих, хто може їх отримувати. Про це Герус повідомив сьогодні, 1 серпня, в ефірі телеканалу «1+1».

За словами представника президента в Кабміні, право на отримання субсидії втратили пенсіонери старшого віку, які проживають у сільській місцевості і отримують пенсію у розмірі менше 2 тис. грн, але у яких прописані онуки, які не проживають разом з ними. Герус заявив, що цю ситуацію в уряді хочуть змінити.

Також він зазначив, що після зміни рішення щодо критеріїв визначення субсидіантів ті, хто раніше не мав права на отримання допомоги від держави, зможуть нею скористатися, подавши необхідні документи. В цілому, право на отримання субсидій зможуть отримати близько 1 млн сімей в Україні.

Крім того, Герус повідомив про спрощену процедуру отримання субсидій тим, хто вже раніше їх отримував.

Нагадаємо, що з 1 січня поточного року в Україні діє монетизація субсидій. Відповідно до даної програми, починаючи з 1 травня субсидії монетизуються за неопалювальний сезон для всіх одержувачів.