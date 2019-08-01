Три водоканали Луганщини відключили від електроенергії

https://racurs.ua/ua/n125025-try-rayony-luganschyny-zalyshylysya-bez-vody-cherez-vidkluchennya-vodokanaliv-vid-energopostachannya.html

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Три райони Луганської області залишилися без водопостачання у зв’язку з відключенням трьох водоканалів від електроенергії через борги.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання».

Зазначається, що йдеться про Рубіжанський водоканал, котрий винен енергетикам 23 млн грн, Кремінський, який заборгував 9,5 млн грн, а також Лисичанський, заборгованість котрого становить 142 млн грн.

Ситуація критична, — наголошують у компанії.

Засідання чергової обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ні до чого не привели: жодних домовленостей чи пропозицій шляхів подолання кризової ситуації з боку водників не надійшло, — зазначає прес-служба «Луганського енергетичного об'єднання».

Нагадаємо, у грудні минулого року на Донбасі виникла надзвичайна ситуація через відключення водопостачання Торецька, Залізного та кількох селищ, причиною котрого стало збільшення втрат води на водогоні «Горлівка — Торецьк».