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Ракурс
Три водоканала Луганщины отключили от электроэнергии

Три района Луганщины остались без воды из-за отключения водоканалов от энергоснабжения

1 авг 2019, 10:56
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Три района Луганской области остались без водоснабжения в связи с отключением трех водоканалов от электроэнергии за долги.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает ООО «Луганское энергетическое объединение».

Отмечается, что речь идет о Рубежанском водоканале, который должен энергетикам 23 млн грн, Креминском, который задолжал 9,5 млн грн, а также Лисичанском, задолженность которого составляет 142 млн грн.

Ситуация критическая, — отмечают в компании.

Заседания очередной областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций ни к чему не привели: никаких договоренностей или предложений путей преодоления кризисной ситуации со стороны водников не последовало, — отмечает пресс-служба «Луганского энергетического объединения».

Напомним, в декабре прошлого года на Донбассе возникла чрезвычайная ситуация из-за отключения водоснабжения Торецка, Железного и нескольких поселков, причиной которого стало увеличение потерь воды на водопроводе «Горловка — Торецк».

Источник: Ракурс


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