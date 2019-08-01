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Ракурс

Ученые обнаружили потенциально обитаемую «сверхземлю» (ВИДЕО)

1 авг 2019, 10:39
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Потенциально обитаемую «сверхземлю» в 30 световых годах от нас обнаружили ученые из американского университета. Экзопланета GJ 357 d в несколько раз крупнее Земли, однако обладает необходимыми для жизни характеристиками.

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Экзопланету в созвездии Гидра обнаружили через космический телескоп TESS. В центре системы этой планеты находится красный карлик, который весит втрое меньше Солнца. Об этом сообщается в журнале Astronomy & Astrophysics, передает Nakedscience.

Вокруг звезды вращаются по меньшей мере три планеты. «Сверхземля» находится в пределах «зоны обитаемости» красного карлика, а значит обладает комфортной температурой. Благодаря телескопу удалось обнаружить, что яркость звезды снижается каждые 3,9 суток.

Более близкая к звезде планета совершает полный оборот за 56 суток и разогревается до 120 градусов. Однако GJ 357 d, согласно созданной по спектральным сигналам модели, обладает водой, различным климатом и подходящим составом атмосферы. Ученые надеются, что новые телескопы прояснят ситуацию и подскажут, может ли жидкая вода оставаться на поверхности этой планеты, как на Земле.

Как ранее сообщал «Ракурс», ученые обнаружили планету с тремя звездами.


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