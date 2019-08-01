В Чернобыльской зоне для туристов откроют водные маршруты. Фото: Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения

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Ракурс

На реках Припять и Уж, находящихся в зоне отчуждения, образованной в результате катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции, для туристов планируют открыть водные маршруты.

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Дозиметристы проверили все разработанные маршруты и установили, что они являются безопасными для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что из-за десятикратного увеличения количества посетителей в течение последних пяти лет туристические операторы инициировали развитие новых форм посещения зоны отчуждения.

К разработке туристических маршрутов передвижения реками Припять и Уж привлекали специалистов Чернобыльского заповедника, государственного специализированного предприятия «Экоцентр» и государственного предприятия «Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения». В данное время проводятся организационные мероприятия по внедрению маршрутов для посетителей.

- Все поездки должны осуществляться с соблюдением требований Закона Украины «О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы» и «Правил радиационной безопасности при проведении работ в зоне отчуждения и зоне безусловного (обязательного) отселения», — говорится в сообщении Госагентства по управлению зоной отчуждения.

Ранее «Ракурс» сообщал, что Чернобыльскую зону отчуждения начали посещать в 10 раз чаще. В прошлом году ее посетили 70 тыс. человек.