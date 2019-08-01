У Чорнобильській зоні для туристів відкриють водні маршрути. Фото: Держагентство України з управління зоною відчуження

https://racurs.ua/ua/n125023-u-chornobylskiy-zoni-dlya-turystiv-vidkryut-vodni-marshruty.html

Ракурс

На річках Прип’ять та Уж, що знаходяться у зоні відчуження, утвореній внаслідок катастрофи на Чорнобильської атомній електростанції, для туристів планують відкрити водні маршрути.

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Дозиметристи перевірили всі розроблені маршрути і встановили, що вони є безпечними для відвідувачів. Про це повідомили у прес-службі Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Зазначається, що через десятикратне зростання кількості відвідувачів впродовж останніх п’яти років туристичні оператори ініціювали розвиток нових форм відвідування зони відчуження.

До розробки туристичних маршрутів пересування річками Прип’ять та Уж залучали фахівців Чорнобильського заповідника, державного спеціалізованого підприємства «Екоцентр» та державного підприємства «Центр організаційно-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження». Наразі тривають організаційні заходи зі впровадження маршрутів для відвідувачів.

Всі поїздки мають здійснюватися із дотриманням вимог Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Правил радіаційної безпеки при проведенні робіт у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення», — йдеться у повідомленні Держагентства з управління зоною відчуження.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Чорнобильську зону відчуження почали відвідувати у 10 разів частіше. Минулого року її відвідали 70 тис. осіб.