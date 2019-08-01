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Наслідки пожежі в селі Тарасівка, фото: ДСНС
На Київщині згоріла АЗС, одну людину госпіталізовано (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n125022-na-kyyivschyni-zgorila-azs-odnu-ludynu-gospitalizovano-foto-video.htmlРакурс
Цієї ночі близько 5.00 на території модульної автозаправної станції (АЗС) в селі Тарасівка Києво-Святощинського району спалахнула пожежа.
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Вогонь охопив площу 150 кв. м. Пожежу було ліквідовано о 6.03, повідомляє прес-служба ДСНС.
Вогонь знищив дві заправні колонки з бензином та скрапленим газом, пластикову ємність з дизпаливом, об'єм котрої становив 10 куб. м, а також будівлю охорони площею 6 кв м.
Також вогнем пошкоджено легковий автомобіль.
Зазначається, що пожежникам вдалося врятувати дві ємності (з бензином та скрапленим газом), об'ємом по 20 куб. м.
Внаслідок інциденту постраждала одна особа, її з опіками госпіталізували.
За інформацією Фейсбук-спільноти «Киев Оперативный», ця АЗС розташована на Боярській трасі. Причини виникнення пожежі встановлюються.
Нагадаємо, у червні 2018 року на Київщині через неуважність водія загорілася та мало не вибухнула АЗС «БРСМ-Нафта». Тоді водій забув витягти пістолет з горловини паливного бака, в результаті чого було пошкоджене обладнання АЗС, стався витік газу й почалася пожежа.
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