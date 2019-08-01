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Ракурс
Наслідки пожежі в селі Тарасівка, фото: ДСНС

На Київщині згоріла АЗС, одну людину госпіталізовано (ФОТО, ВІДЕО)

1 сер 2019, 10:15
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Цієї ночі близько 5.00 на території модульної автозаправної станції (АЗС) в селі Тарасівка Києво-Святощинського району спалахнула пожежа.

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Вогонь охопив площу 150 кв. м. Пожежу було ліквідовано о 6.03, повідомляє прес-служба ДСНС.

Вогонь знищив дві заправні колонки з бензином та скрапленим газом, пластикову ємність з дизпаливом, об'єм котрої становив 10 куб. м, а також будівлю охорони площею 6 кв м.

Також вогнем пошкоджено легковий автомобіль.

Зазначається, що пожежникам вдалося врятувати дві ємності (з бензином та скрапленим газом), об'ємом по 20 куб. м.

Внаслідок інциденту постраждала одна особа, її з опіками госпіталізували.

За інформацією Фейсбук-спільноти «Киев Оперативный», ця АЗС розташована на Боярській трасі. Причини виникнення пожежі встановлюються.

Наслідки пожежі в селі Тарасівка, фото: ДСНС

Нагадаємо, у червні 2018 року на Київщині через неуважність водія загорілася та мало не вибухнула АЗС «БРСМ-Нафта». Тоді водій забув витягти пістолет з горловини паливного бака, в результаті чого було пошкоджене обладнання АЗС, стався витік газу й почалася пожежа.

Джерело: Ракурс


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