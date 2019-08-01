Последствия пожара в селе Тарасовка, фото: ГСЧС

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Ракурс

Этой ночью около 5.00 на территории модульной автозаправочной станции (АЗС) в селе Тарасовка Киево-Святощинського района вспыхнул пожар.

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Огонь охватил площадь 150 кв. м. Пожар был ликвидирован в 6.03, сообщает пресс-служба ГСЧС.

Огонь уничтожил две заправочные колонки с бензином и сжиженным газом, пластиковую емкость с дизтопливом, объем которой составил 10 куб. м, а также здание охраны площадью 6 кв м.

Также огнем поврежден легковой автомобиль.

Отмечается, что пожарным удалось спасти две емкости (с бензином и сжиженным газом), объемом по 20 куб. м.

В результате инцидента пострадал один человек, его с ожогами госпитализировали.

По информации Фейсбук-сообщества «Киев Оперативный», эта АЗС расположена на Боярской трассе. Причины возникновения пожара устанавливаются.

Напомним, в июне 2018 года на Киевщине из-за невнимательности водителя загорелась и почти взорвалась АЗС «БРСМ-Нафта». Тогда водитель забыл вытащить пистолет из горловины топливного бака, в результате чего было повреждено оборудование АЗС, произошла утечка газа и начался пожар.