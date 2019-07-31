Ученые обнаружили планету, существование которой на протяжении длительного времени считалось невозможным, фото: NASA

https://racurs.ua/n124988-nevozmojnuu-planetu-s-tremya-krasnymi-solncami-obnarujili-amerikanskie-uchenye.html

Ракурс

Американские ученые, анализируя данные с орбитального телескопа NASA TESS, нашли экзопланету, существование которой на протяжении длительного времени считалось невозможным.

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Новооткрытая каменистая экзопланета LTT 1445Ab входит в состав системы из трех маленьких красных звезд главной последовательности (M-карликов). Ранее считалось, что планеты в таких звездных системы не могут иметь стабильные орбиты в течение длительного времени, сообщает издание Live Science.

Однако звезды из системы, где было обнаружено LTT 1445Ab, уже находятся во второй половине своего жизненного цикла.

Отмечается, что LTT 1445Ab движется на орбите вокруг только одной из этих звезд.

Эта звездная система расположена на расстоянии 22,5 световых года от Земли.

Если вы стоите на поверхности этой планеты, на небе видите три солнца, но два из них весьма далекие и небольшие, — отмечают ученые. — Они словно два красных, зловещих глаза в небе.

Ученые считают, что вновь открытая планета примерно на треть больше Земли и в примерно восемь раз массивнее. На ее поверхности крайне жарко — 160 градусов по Цельсию. Один оборот вокруг своего светила LTT 1445Ab осуществляет всего за пять земных дней.

Напомним, в апреле стало известно, что с помощью телескопа TESS астрономам удалось впервые обнаружить экзопланету размером с Землю. Она расположена на расстоянии 53 световых года от нашей планеты.