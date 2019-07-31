Во Львове стартовал суд по пересчету голосов на округе, где проиграл «Слуга народа». Фото: AgroPolit

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Ракурс

Львовский апелляционный административный суд начал рассматривать дело о пересчете голосов в одномандатном избирательном округе № 119, в который входят Бродовский, Жовковский, Радеховский районы, часть Каменка-Бугского района Львовской области. Во время внеочередных парламентских выборов, состоявшихся 21 июля, избиратели этого округа в незначительном большинстве поддержали кандидата в депутаты от партии «Европейская солидарность» Михаила Бондаря.

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Его оппонент, кандидат от партии «Слуга народа» Орест Кавецкий, который тоже баллотировался по этому округу, проиграл выборы с разницей в 140 голосов и подал в суд ходатайство о пересчете голосов, передает «Прямой».

Суд первой инстанции ходатайство Кавецкого удовлетворил частично, приняв решение осуществить пересчет голосов на шести участках в округе № 119, где победил Бондарь. Тот, в свою очередь, подал апелляцию в суд высшей инстанции, считая, что никаких оснований для назначения пересчета голосов не было.

Сейчас в апелляционном административном суде объявили технический перерыв для того, чтобы представители окружной избирательной комиссии и представители Кавецкого могли ознакомиться с исковыми жалобами и подготовить свои аргументы.

Ранее «Ракурс» сообщал, что на Львовщине пересчитают голоса в округе, где проиграл кандидат от «Слуги народа».