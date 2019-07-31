У Львові стартував суд щодо перерахунку голосів на окрузі, де програв «Слуга народу». Фото: AgroPolit

https://racurs.ua/ua/n124987-u-lvovi-startuvav-sud-schodo-pererahunku-golosiv-na-okruzi-de-prograv-sluga-narodu.html

Ракурс

Львівський апеляційний адміністративний суд почав розглядати справу про перерахунок голосів в одномандатному виборчому окрузі № 119, до якого входять Бродівський, Буський, Радехівський райони, частина Кам’янка-Бузького райони Львівської області. Під час позачергових парламентських виборів, що відбулися 21 липня, виборці цього округу в незначній більшості підтримали кандидата в депутати від партії «Європейська солідарність» Михайла Бондаря.

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Його опонент, кандидат від партії «Слуга народу» Орест Кавецький, який теж балотувався по цьому округу, програв вибори з різницею в 140 голосів і подав до суду клопотання про перерахунок голосів, інформує «Прямий».

Суд першої інстанції клопотання Кавецького задовольнив частково, ухваливши рішення здійснити перерахунок голосів на шести дільницях в окрузі № 119, де переміг Бондар. Той, у свою чергу, подав апеляцію до суду вищої інстанції, вважаючи, що жодних підстав для призначення перерахунку голосів не було.

Наразі в апеляційному адмінсуді оголосили технічну перерву для того, щоб представники окружної виборчої комісії та представники Кавецького ознайомитися з позовними скаргами і підготувати свої аргументи.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на Львівщині перерахують голоси в окрузі, де програв кандидат від «Слуги народу».