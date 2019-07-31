Неможливу планету з трьома червоними сонцями виявили американські вченіhttps://racurs.ua/ua/n124988-nemojlyvu-planetu-z-troma-chervonymy-soncyamy-vyyavyly-amerykanski-vcheni.htmlРакурс
Американські вчені, аналізуючи дані з орбітального телескопа NASA TESS, знайшли екзопланету, існування котрої впродовж тривалого часу вважалося неможливим.
Нововідкрита кам’яниста екзопланета LTT 1445Ab входить до складу системи з трьох маленьких червоних зірок головної послідовності (M-карликів). Раніше вважалося, що планети в таких зоряних системf[ не можуть мати стабільні орбіти впродовж тривалого часу, повідомляє видання Live Science.
Однак зірки з системи, де було виявлено LTT 1445Ab, вже перебувають у другій половині свого життєвого циклу.
Зазначається, що LTT 1445Ab рухається на орбіті довкола лише однієї з цих зірок.
Ця зоряна система розташована на відстані 22,5 світлових років від Землі.
Якщо ви стоїте на поверхні цієї планети, то на небі бачите три сонця, але два з них досить далекі і невеликі, — зазначають учені. — Вони немов два червоних, зловісних ока в небі.
Учені вважають, що нововідкрита планета приблизно на третину більша за Землю і в приблизно вісім разів масивніша. На її поверхні вкрай спекотно — 160 градусів за Цельсієм. Один оберт довкола свого світила LTT 1445Ab здійснює всього за п’ять земних днів.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що за допомогою телескопа TESS астрономам вдалося вперше виявити екзопланету розміром із Землю. Вона розташована на відстані 53 світлові роки від нашої планети.