Учені виявили планету, існування котрої впродовж тривалого часу вважалося неможливим, фото: NASA

https://racurs.ua/ua/n124988-nemojlyvu-planetu-z-troma-chervonymy-soncyamy-vyyavyly-amerykanski-vcheni.html

Ракурс

Американські вчені, аналізуючи дані з орбітального телескопа NASA TESS, знайшли екзопланету, існування котрої впродовж тривалого часу вважалося неможливим.

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Нововідкрита кам’яниста екзопланета LTT 1445Ab входить до складу системи з трьох маленьких червоних зірок головної послідовності (M-карликів). Раніше вважалося, що планети в таких зоряних системf[ не можуть мати стабільні орбіти впродовж тривалого часу, повідомляє видання Live Science.

Однак зірки з системи, де було виявлено LTT 1445Ab, вже перебувають у другій половині свого життєвого циклу.

Зазначається, що LTT 1445Ab рухається на орбіті довкола лише однієї з цих зірок.

Ця зоряна система розташована на відстані 22,5 світлових років від Землі.

Якщо ви стоїте на поверхні цієї планети, то на небі бачите три сонця, але два з них досить далекі і невеликі, — зазначають учені. — Вони немов два червоних, зловісних ока в небі.

Учені вважають, що нововідкрита планета приблизно на третину більша за Землю і в приблизно вісім разів масивніша. На її поверхні вкрай спекотно — 160 градусів за Цельсієм. Один оберт довкола свого світила LTT 1445Ab здійснює всього за п’ять земних днів.

Нагадаємо, у квітні стало відомо, що за допомогою телескопа TESS астрономам вдалося вперше виявити екзопланету розміром із Землю. Вона розташована на відстані 53 світлові роки від нашої планети.