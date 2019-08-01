https://racurs.ua/ua/n125024-vcheni-vyyavyly-potenciyno-naselenu-nadzemlu-video.html

Ракурс

Потенційно населену «надземлю» в 30 світлових роках від нас виявили вчені з американського університету. Екзопланета GJ 357 d в кілька разів більша за Землю, проте володіє необхідними для життя характеристиками.

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Екзопланету в сузір’ї Гідра виявили через космічний телескоп TESS. У центрі системи цієї планети розташований червоний карлик, який важить втричі менше Сонця. Про це повідомляється в журналі Astronomy & Astrophysics, передає Naked science.

Навколо зірки обертаються щонайменше три планети. «Надземля» розташована в межах «зони населеності» червоного карлика, а значить має комфортну температуру. Завдяки телескопу вдалося виявити, що яскравість зірки знижується кожні 3,9 доби.

Ближча до зірки планета робить повний оборот за 56 діб і розігрівається до 120 градусів. Однак GJ 357 d, згідно створеної за спектральними сигналами моделі, має воду, різний клімат і відповідний склад атмосфери. Вчені сподіваються, що нові телескопи прояснять ситуацію і підкажуть, чи може рідка вода залишатися на поверхні цієї планети, як на Землі.

Як раніше повідомляв «Ракурс», вчені виявили планету з трьома зірками.