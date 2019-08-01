У Зеленского планируют изменить критерии определения получателей субсидий. Фото: NewsOne

https://racurs.ua/n125026-u-zelenskogo-planiruut-izmenit-kriterii-opredeleniya-poluchateley-subsidiy.html

Ракурс

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус сообщил о намерении увеличить количество получателей субсидий в Украине. Для этого необходимо изменить критерии определения субсидиантов.

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Как объяснил Герус, в прошлом году субсидии в Украине получали около 7 млн человек. После изменения критериев определения субсидиантов в прошлом году их количество уменьшилось до 3,6 млн граждан. Чтобы государство помогало нуждающимся в субсидиях украинцам, необходимо уточнить и изменить критерии выбора тех, кто может их получать. Об этом Герус сообщил сегодня, 1 августа, в эфире телеканала «1+1».

По словам представителя президента в Кабмине, право на получение субсидии потеряли пенсионеры старшего возраста, которые проживают в сельской местности и получают пенсию в размере менее 2 тыс. грн, но у которых прописаны внуки, не проживающие вместе с ними. Герус заявил, что эту ситуацию в правительстве хотят изменить.

Также он отметил, что после изменения решения о критериях определения субсидиантов те, кто ранее не имел право на получение помощи от государства, смогут ею воспользоваться, подав необходимые документы. В целом, право на получение субсидий смогут получить около 1 млн семей в Украине.

Кроме того, Герус сообщил об упрощенной процедуре получения субсидий тем, кто уже ранее их получал.

Напомним, что с 1 января текущего года в Украине действует монетизация субсидий. Согласно данной программы, начиная с 1 мая субсидии монетизируются за неотопительный сезон для всех получателей.