Порошенко: Коломойский начал меня атаковать после назначения Гонтаревой. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/n125027-poroshenko-kolomoyskiy-nachal-menya-atakovat-posle-naznacheniya-gontarevoy.html

Ракурс

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что за назначение экс-главы Национального банка Украины (НБУ) Валерии Гонтаревой его атаковал по телевидению олигарх Игорь Коломойский.

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Назначение Гонтаревой Порошенко назвал очень удачным, однако отметил, что обществу оно не понравилось. Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Порошенко заявил, что именно Гонтарева смогла восстановить функционирование финансово-банковской системы, а перечисление различия между доходами и расходами НБУ в госбюджет значительно возросли.

По словам Порошенко, взаимодействие Гонтаревой и Натальи Яресько (экс-министр финансов) спаслоУкраину. Также политик заявил, что, в свою очередь, сделал для этого максимум возможного.

Порошенко отметил, что при его президентстве перед государством стояли более сложные вызовы, чем возникают сейчас.

Отметим, что это вторая часть интервью Порошенко. После первой части премьер-министр Владимир Гройсман и министр внутренних дел Арсен Аваков жестко раскритиковали политика и обвинили во лжи.

Как ранее сообщал «Ракурс», адвокат Порошенко прокомментировал 11 уголовных производств против политика, о которых заявил председатель Государственного бюро расследований Роман Труба.