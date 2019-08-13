НАБУ заведе справу на Трубу. Фото: Вести

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Роман Труба, глава Державного бюро розслідувань, стане фігурантом кримінального провадження Національного антикорупційного бюро України.

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Таке рішення ухвалив Солом’янський райсуд Києва, повідомляє сьогодні «112 Україна» з посиланням на матеріали в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Заявник, за зверненням якого судом було ухвалено рішення зобов’язати НАБУ відкрити кримінальне провадження стосовно Труби, 23 липня подав до канцелярії бюро заяву про те, що глава ДБР вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 382 Кримінального кодексу України (невиконання судового рішення посадовою особою). Зокрема, він звинувачував Трубу в бездіяльності всупереч раніше ухваленому рішенню суду, що зобов’язує главу ДБР відкрити кримінальне провадження, як того вимагав заявник.

Однак керівник НАБУ Артем Ситник теж відмовився вносити викладені заявником відомості до ЄРДР. Після цього позивач звернувся до суду, вимагаючи зобов’язати Ситника відкрити провадження стосовно Труби.

Суд вивчив надані йому матеріали і став на бік позивача, зобов’язавши НАБУ почати розслідування.

Нагадаємо, раніше Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно Труби за порушення, допущені під час звільнення чотирьох підлеглих.