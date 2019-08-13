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Український фільм «Додому» може вирушити на «Оскар» 2020 року. Фото: spletnik.ru

Український фільм «Додому» може вирушити на «Оскар» 2020 року (ВІДЕО)

13 сер 2019, 11:43
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Премію «Оскар» 2020 року може спробувати завоювати українська кінострічка «Додому».

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Український оскарівський комітет напередодні завершив прийом заявок для участі українських фільмів у відборі на висунення на премію «Оскар». За головний приз Американської кіноакадемії в номінації «Найкращий фільм іноземною мовою» від України, можливо, буде боротися фільм режисера Нарімана Алієва. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила прес-служба комітету.

Фільм «Додому», який має пройти затвердження на національному відборі перед тим, як поїде завойовувати «Оскар», порушує теми війни на Донбасі та російської окупації Криму. Стрічка розповідає про те, як головний герой, який втратив старшого сина внаслідок бойових дій на сході України, вирішує поховати його на батьківщині в Криму. Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід у їхніх відносинах.

Засідання Українського оскарівського комітету, на якому мають затвердити висунення фільму на «Оскар», призначено на 23 серпня.

Нагадаємо, що український фільм «Донбас», який висувався на премію «Оскар» торік, не потрапив у шорт-лист номінантів.

Джерело: Ракурс


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