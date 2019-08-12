«Руслан і Людмила»: правовласник перервав прокат українського мультфільму в Криму. Фото: mediananny.com

https://racurs.ua/ua/n125466-ruslan-i-ludmyla-pravovlasnyk-perervav-prokat-ukrayinskogo-multfilmu-v-krymu-video.html

Ракурс

Мультфільм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» українського виробництва демонстрували в окупованому Криму з 1 серпня. Після того, як журналісти звернулися до правовласника за роз’ясненням ситуації, він зажадав зупинити прокат стрічки на анексованій території.

Loading...

Згідно з чинним законодавством України, будь-який показ кінопродукції легальний в анексованому Криму лише за умови наявності українських прокатних посвідчень. Однак, як повідомляє «Крим.Реалії», російський прокатник «Експонента Фільм» демонструє кримчанам українські фільми як зарубіжні.

В юридичному відділі російської компанії стверджують, що не порушують жодних законів. Права на показ мультфільму купили близько 50 країн, у тому числі й Росія, яка захопила український півострів.

При цьому режисер стрічки Олег Маламуж заявив, що ні до нього, ні до правовласника та світового дистриб’ютора, кінокомпанії Film.Ua Group, не надходила інформація про те, що «Викрадена принцеса» вийшла в кримському прокаті.

Поліна Толмачова, маркетинг-директор Film.Ua Group, назвала ситуацію з показом мультфільму в Криму неприпустимою. Після звернення правовласника до Росії мультфільм було знято з прокату в Криму.

Більшість жителів Криму, як і росіяни, не здогадувалися про те, що «Руслан і Людмила» — це повнометражний анімаційний мультфільм українського виробництва. Творці майстерно наблизили графіку до голлівудських стандартів, зробивши стрічку більш звичною для закордонного глядача.

Цей мультфільм став першим українським кінопродуктом, який вийшов у комерційний прокат у Китаї. Це сталося в січні 2019 року.

В Україні мультфільм був у прокаті навесні 2018 року і зібрав рекордні 36 млн грн.