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«Руслан и Людмила»: правообладатель прервал прокат украинского мультфильма в Крыму. Фото: mediananny.com

«Руслан и Людмила»: правообладатель прервал прокат украинского мультфильма в Крыму (ВИДЕО)

12 авг 2019, 17:30
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Мультфильм «Викрадена принцеса: Руслан і Людмила» украинского производства демонстрировали в оккупированном Крыму с 1 августа. После того, как журналисты обратились к правообладателю за разъяснением ситуации, он затребовал остановки проката ленты на аннексированной территории.

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Согласно действующему законодательству Украины, любой показ кинопродукции легален в аннексированном Крыму только при наличии украинских прокатных удостоверений. Однако, как сообщает «Крым.Реалии», российский прокатчик «Экспонента Фильм» показывает крымчанам украинские фильмы наряду с зарубежными.

В юридическом отделе российской компании утверждают, что не нарушают никаких законов. Права на показ мультфильма купили около 50 стран, в том числе и Россия, захватившая украинский полуостров.

При этом режиссер ленты Олег Маламуж заявил, что ни к нему, ни к правообладателю и мировому дистрибьютору, кинокомпании Film.Ua Group, не поступала информация о том, что «Викрадена принцеса» вышла в крымском прокате.

Полина Толмачева, маркетинг-директор Film.Ua Group, назвала ситуацию с показом мультфильма в Крыму недопустимой. После обращения правообладателя к России мультфильм был снят с проката в Крыму.

Большинство жителей Крыма, как и россияне, не догадывались о том, что «Руслан и Людмила» — это полнометражный анимационный мультфильм украинского производства. Создатели мастерски приблизили графику к голливудским стандартам, сделав ленту более привычной для зарубежного зрителя.

Этот мультфильм стал первым украинским кинопродуктом, вышедшим в коммерческий прокат в Китае. Это произошло в январе 2019 года.

В Украине мультфильм был в прокате весной 2018 года и собрал рекордные 36 млн грн.

Источник: Ракурс


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