Погода в Украине на 13 августа: жара не спадет, на западе ожидают грозы, град и шквалы, фото — pixabay.com

https://racurs.ua/n125465-pogoda-v-ukraine-na-13-avgusta-jara-ne-spadet-na-zapade-ojidaut-grozy-grad-i-shkvaly-karta.html

Ракурс

Погода в Украине во вторник, 13 августа, будет солнечной и жаркой. На западе синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.

Loading...

В связи с перемещением активного атмосферного фронта из Центральной Европы в западных, северных и Винницкой областях 13−14 августа ожидаются грозы, местами град и шквалы 15−20 м/с. Во вторник на западе страны сильные дожди, в отдельных районах шквалы 25−28 м/с.

Температура воздуха ночью от 16° до 22° тепла. Днем столбики термометров покажут 28−32° выше нуля. Ветер северо-западный, 5−10 м/с, в восточных областях — южный. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 13 августа ожидается без осадков. Температура воздуха ночью в столице 17−19° тепла, днем ​​31−33° тепла.

Во Львове во вторник прогнозируют кратковременные дожди днем ​​и ночью. Температура воздуха ночью 16−18° тепла, днем ​​28−30° выше нуля.

В Одессе завтра будет тепло, солнечно и сухо. Ночью температура воздуха 20−22° тепла, а днем ​​30−32° по Цельсию.

В Днепре ближайшие сутки без осадков. Ночью температура воздуха ожидается 16−18° выше нуля, днем ​​прогнозируют 29−31° тепла.

В Харькове 13 августа ожидается сухая и солнечная погода. Столбики термометров ночью покажут 12−14° тепла, днем ​​30−32° выше нуля.

В Карпатах завтра Гидрометцентр прогнозирует теплую, но дождливую погоду. Воздух ночью прогреется до 16−18° тепла, днем ​​30−32° выше нуля.

Геомагнитная обстановка в Украине 13 августа будет спокойной. В течение суток ожидаются небольшие возмущения.