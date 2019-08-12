Марш защитников Украины в День Независимости: стали известны детали проведения

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Ракурс

Марш защитников Украины в День Независимости, 24 августа, соберет в центре Киева около 10 тыс. участников. По крайней мере на данный момент зарегистрировались с целью участия в шествии более 9 тыс. человек.

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Марш будет проводиться в рамках действующего законодательства в качестве аполитичной общественной инициативы. Заявку для участия могут подавать все желающие, заявил оргкомитет мероприятия сегодня на брифинге, передают «Українські новини».

Большинство из уже зарегистрированных участников (7 тыс. человек) — это действующие военнослужащие, еще 1,5 тыс. — гражданские. Ветеранов боевых действий насчитали более 600 человек.

Марш защитников Украины начнется 24 августа в 9.00 утра. Участники собираются возле Киевского национального университета им. Тараса Шевченко и пройдут колонной до Крещатика. Закончится шествие в Михайловском соборе, где состоится богослужение.

Шествие будет состоять из четырех «коробок». Первую сформируют родственники погибших воинов АТО и ООС, вторую — ветераны с инвалидностью, третью — территориальные ветеранские организации. Замыкать марш будут действующие военнослужащие.

Как сообщалось ранее, в этом году президент Владимир Зеленский отменил военный парад на День Независимости. Вместо него планируется два шествия в центре Киева: Марш достоинства, который организовывает Офис президента, и Марш защитников от ветеранских союзов Украины, семей погибших военных и волонтеров.