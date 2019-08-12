Марш захисників України у День Незалежності: стали відомі деталі проведення

https://racurs.ua/ua/n125464-marsh-zahysnykiv-ukrayiny-u-den-nezalejnosti-staly-vidomi-detali-provedennya.html

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Марш захисників України у День Незалежності, 24 серпня, збере в центрі Києва близько 10 тис. учасників. Принаймні на даний момент зареєструвалися з метою участі в ході понад 9 тис. осіб.

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Марш проводитиметься в рамках чинного законодавства як аполітична громадська ініціатива. Заявку для участі можуть подавати всі охочі, заявив оргкомітет заходу сьогодні на брифінгу, передають «Українські новини».

Більшість із вже зареєстрованих учасників (7 тис. осіб) — це чинні військовослужбовці, ще 1,5 тис. — цивільні особи. Ветеранів бойових дій нарахували понад 600 осіб.

Марш захисників України розпочнеться 24 серпня о 9.00 ранку. Учасники збираються біля Київського національного університету ім. Тараса Шевченка й пройдуть колоною до Хрещатика. Закінчиться хода в Михайлівському соборі, де відбудеться богослужіння.

Хода складатиметься з чотирьох «коробок». Першу сформують родичі загиблих воїнів АТО й ООС, другу — ветерани з інвалідністю, третю — територіальні ветеранські організації. Замикатимуть марш чинні військовослужбовці.

Як повідомлялося раніше, цьогоріч президент Володимир Зеленський скасував військовий парад на День Незалежності. Замість нього плануються дві ходи у центрі Києва: Марш гідності, який організовує Офіс президента, і Марш захисників від ветеранських спілок України, сімей загиблих військових і волонтерів.