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Манафорт и Украина: экс-юриста Обамы судят за связи с пиарщиком Януковича, фото — Kyiv Post

Экс-юриста Обамы судят за связи с пиарщиком Януковича

12 авг 2019, 16:31
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Бывшего юриста президента США Барака Обамы судят за сокрытие фактов работы на президента беглого Виктора Януковича. Грег Крейг не сказал следствию о том, что был связан с пиарщиком-консультантом Януковича Манафортом.

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Бывшего юриста Белого дома обвиняют в даче ложных показаний и сокрытии информации в ходе расследования, которое пересекалось с делом специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве РФ в президентские выборы в США 2016 года.

Крейг мог работать на режим президента Януковича, сообщает WCBE. Следователи Мюллера разоблачили правонарушения юриста и передали материалы в прокуратуру округа Колумбия.

Главный пункт обвинения против Крейга — нарушение закона о регистрации иностранных агентов. Он стал первым чиновником, которого обвинили по результатам расследования спецпрокурора Мюллера.

Главным фигурантом сотрудничества режима Януковича и американцами был Пол Манафорт — политический консультант, заработавший на лоббизме президента Украины десятки миллионов долларов.

Прокуратура утверждает, что Крейг скрывал от следствия информацию, хотя должен был предоставить ее. Ожидается, что рассмотрение в суде займет до 20 дней.

В апреле этого года американский Минюст обнародовал доклад спецпрокурора Мюллера. Расследование его команды продолжалось примерно два года. Мюллер утверждает, что Россия вмешивалась в американские президентские выборы 2016 года, но не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и властями РФ. В то же время в тексте доклада некоторые строки и целые абзацы текста были заретушированы.

Демократическая партия США в Палате представителей проводит отдельное расследование по этому делу и требует у Минюста предоставить неотредактированный текст.


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